В Степангороде Ровенской области почти все учителя единственной в деревне школы отказались вакцинироваться. А директор, также без прививки, отказалась их отстранять от работы. Несмотря на красную зону и закон, учреждение сейчас работает.

Вмешаться попробовал поселковый совет, но даже сменить директора пока не может.

— Мы вас и в подвале закроем, и авто перевернем, – рассказывает об угрозах со стороны родителей учеников Степангородской школы главный педагог Владимирецкого поселкового совета Владимир Друзь.

По его словам, он приехал в учебное заведение, чтобы назначить нового директора, потому что предыдущая руководительница отказалась отстранять непривитых учителей от работы, а затем и сама поспешно ушла в отпуск по уходу за ребенком.

Чтобы не срывать учебный процесс и не отправлять более 600 школьников на вынужденные каникулы, непривитых учителей хотели заменить педагогами из других сел, но тоже не получилось.

Сейчас учреждение продолжает работать. В нем привиты только три педагога и две уборщицы. Остальные – требования по стопроцентной иммунизации упорно игнорируют и продолжают проводить занятия.

В то же время комментарии некоторые учителя давать отказываются и реагируют очень агрессивно, другие же говорят о недоверии к веществам или называют другие причины.

— Даже если бы я была руководителем учреждения и, например, заставила бы кого-то вакцинироваться, а потом у человека были какие-то осложнения, как мне потом было бы жить в этом селе? Да меня бы съели с потрохами. То есть в этой ситуации никто на себя брать ответственность не хочет, – говорит учительница Степангородской школы Татьяна Михеева.

Единственное, на что согласны педагоги, чтобы не потерять зарплату и дальше работать, — это делать тестирование каждые три дня.

Родителям учеников, с которыми общались корреспонденты, безразлично, вакцинированы ли педагоги. Им, говорят, главное – чтобы дети ходили в школу.

Непривитые педагоги в красной зоне, где Ровенщина сейчас и находится, даже не имеют права преподавать на дистанциоке. А эта школа еще и единственная в районе с таким низким уровнем иммунизации от коронавируса.

Поэтому разрешить невакцинированному педколлективу и дальше ходить на работу несправедливо по отношению к уже отстраненным учителям из других учреждений, уверены в ОГА. Там обещают уладить ситуацию.