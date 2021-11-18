У Степангороді Рівненської області майже всі вчителі єдиної у селі школи відмовилися вакцинуватися. А директорка, також без щеплення, відмовилася їх відстороняти від роботи. Попри червону зону і закон, заклад нині працює.

Втрутитися спробувала селищна рада, але навіть змінити директора поки що не може.

– Ми вас і в підвалі зачинимо, і авто перевернемо, – розповідає про погрози з боку батьків учнів Степангородської школи головний освітянин Володимирецької селищної ради Володимир Друзь.

За його словами, він приїхав до навчального закладу, щоб призначити нового директора, бо ж попередня керівниця відмовилась відсторонювати нещеплених учителів від роботи, а потім і сама поспіхом пішла у відпустку з догляду за дитиною.

Аби не зривати навчального процесу і не відправляти понад 600 школярів на вимушені канікули, нещеплених учителів хотіли замінити на педагогів з інших сіл, але теж не вийшло.

Нині заклад продовжує працювати. У ньому щепилися лише три педагоги та дві прибиральниці. Решта – вимоги щодо стовідсоткової імунізації вперто ігнорують і продовжують проводити заняття.

Водночас коментарі деякі вчителі давати відмовляються та реагують дуже агресивно, інші ж говорять про недовіру до речовин або ж називають інші причини.

– Навіть якби я була керівником закладу і, наприклад, змусила б когось вакцинуватися, а потім в людини були б якісь ускладнення, як мені потім було б жити у цьому селі? Та мене з’їли б з “потрохами”. Тобто в цій ситуації ніхто на себе брати відповідальність не хоче, – каже вчителька Степангородської школи Тетяна Михеєва.

Єдине, на що згодні педагоги, аби не втратити зарплатні й далі працювати, – це робити тестування кожні три дні.

Батькам учнів, з якими спілкувалися кореспонденти, байдуже, чи вакциновані педагоги. Їм, кажуть, головне – аби діти ходили до школи.

Нещеплені освітяни у червоній зоні, де Рівненщина нині й перебуває, навіть не мають права вчителювати на дистанційці. А ця школа ще й єдина в районі з таким низьким рівнем імунізації від коронавірусу.

Тож дозволити невакцинованому педколективу й далі ходити на роботу несправедливо щодо вже відсторонених учителів інших закладів, впевнені в ОДА. Там обіцяють владнати ситуацію.