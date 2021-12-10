У підручнику з хімії для 9 класу, який був повторно рекомендований до перевидання Міністерством освіти і науки, залишилася порада з лікування онкологічних захворювань розчином соди. Хоча цю нісенітницю експерти відзначили ще рік тому, її так і не було виправлено.

Автором підручника з хімії вказана Марія Савчин, яка стверджує, що розчин соди можна застосовувати для запобігання розвитку онкологічних захворювань.

Коли Міністерству вказали на цей, м’яко кажучи, дивний пасаж фахівці видавництва Нова українська школа, в освітньому відомстві відповіли, що порада “лікувати” рак содою розвиває критичне мислення. Але все ж вирішили підстрахуватися і попросили педагогів заклеїти ці рядки стікером із написом Неправдива інформація.

-Водночас в електронній версії підручника залишилися інші твердження, які спростовані наукою і навіть можуть шкодити здоров’ю. Про них рік тому написав у своєму блозі лікар-анестезіолог і кандидат медичних наук Андрій Семянків, – зазначили у видавництві і навели приклади.

Крім підручника з хімії за 9 клас, МОН надало гриф Рекомендовано ще 86 навчальним посібникам. Це означає, що ці книги вже застосовувалися в навчальному процесі і можуть бути повторно видані без проведення конкурсного відбору.

Зазначимо, що на пораду лікувати рак содою МОН було вказано ще рік тому. Міністерство обіцяло розібратися з цим питанням. Але, мабуть, так цього і не зробило.