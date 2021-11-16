В Украине из красной зоны эпидемической опасности уже на следующей неделе могут выйти четыре региона. Это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 16 ноября. По его словам, Винницкая область вскоре попадет в красную зону карантина, поэтому таких регионов станет 19.

— Но есть и хорошая новость, которая заключается в том, что со следующей недели мы можем увидеть активный выход регионов из красного уровня епидопасности. Мы видим четыре основных региона, которые являются ближайшими кандидатами на выход из красного уровня уже со следующей недели, — отметил он.

Ганиченко добавил, что неплохую стабилизацию также демонстрирует Львовская область, которая может впоследствии присоединиться к четырем вышеупомянутым регионам.

Эксперт рассказал, что в некоторых областях есть недостаточный уровень тестирований на коронавирус, ведь коэффициент выявления новых случаев больше 20%. Это задерживает их выход из красной зоны карантина.

В KSE рекомендуют каждому региону наращивать темпы вакцинации, чтобы взять под контроль волну заболеваемости, а также увеличивать уровень тестирования на коронавирус.

Источник: KSE