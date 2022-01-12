Американский бизнесмен и соучредитель Microsoft Билл Гейтс озвучил новый прогноз по поводу того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире.

Интервью с ним провела доктор Медицинской школы Эдинбургского института в Шотландии Дэви Шридхар. По мнению Гейтса, вскоре страны ощутят негативные последствия распространения варианта Омикрон.

– Большинство тяжелых случаев будут у непривитых людей. После того, как Омикрон пройдет через страну, в оставшуюся часть года должно быть гораздо меньше случаев, поэтому коронавирус можно будет рассматривать как сезонный грипп, — отметил Билл Гейтс.

В то же время он надеется, что мир больше не столкнется с новыми и более опасными вариантами.

— Более трансмиссивный вариант маловероятен. Омикрон создаст сильный иммунитет, по крайней мере, в следующем году, — добавил он.

Ранее Билл Гейтс уже делал прогноз по пандемии коронавируса. Он предполагал, что она может закончиться уже в 2022 году. Этому будет способствовать вакцинация.

Источник: CNET