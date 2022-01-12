Американський бізнесмен та співзасновник Microsoft Білл Гейтс озвучив новий прогноз щодо того, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом у світі.

Інтерв’ю з ним провела професор Медичної школи Единбурзького університету в Шотландії Деві Шрідхар. На думку Гейтса, невдовзі країни відчують негативні наслідки поширення варіанту Омікрон.

– Більшість важких випадків будуть у нещеплених людей. Після того, як Омікрон пройде через країну, у решту року має бути набагато менше випадків, тому коронавірус можна буде розглядати як сезонний грип, – зазначив Білл Гейтс.

Водночас він сподівається, що світ більше не зіштовхнеться з новими та більш небезпечними варіантами.

– Більш трансмісивний варіант малоймовірний. Омікрон створить сильний імунітет принаймні наступного року, – додав він.

Раніше Білл Гейтс уже робив прогноз щодо пандемії коронавірусу. Він припускав, що вона може закінчитися уже у 2022 році. Цьому сприятиме вакцинація.

Джерело: CNET