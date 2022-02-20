В погоне за идеальной цифрой на весах люди нередко могут допускать досадные ошибки, которые сводят на нет все усилия похудеть и получить здоровое тело.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Наталья Сидорец рассказала Фактам ICTV, действительно ли можно похудеть на 10 килограмм за неделю и насколько это безопасно для организма.

Как похудеть за неделю на 10 кг

По словам специалистки, похудеть на 10 кг за неделю возможно.

— Если худели на диетах с экстремально низкой калорийностью, пытаясь быстро избавиться от лишних килограммов, урезая свой ежедневный рацион (по калорийности и количеству пищи или сочетая это), — рассказала она.

Также Сидорец убедила, даже если человек сбросит лишний вес, со временем он вернется. Это связано с тем, что питание несбалансированное, а пищевые привычки не меняются. Поэтому потерянные килограммы могут вернуться и даже увеличиться.

Диеты быстрого похудения

— Уменьшение веса — это не SOS-метод. Во время здорового похудения человек должен терять 1-2 кг в месяц. В противном случае это может ухудшить его состояние здоровья, — рассказала диетолог.

Сейчас существует большое количество диет, которые могут ухудшить общее состояние организма и привести к печальным последствиям. Диеты, которых не стоит соблюдать:

любая монодиета. Ее суть заключается в том, чтобы в течение определенного времени есть только один продукт. Одна из самых популярных — это гречневая диета. Минусы: нарушение обмена веществ. После окончания диеты вес может вернуться вдвойне и сбросить его будет крайне тяжело;

Ее суть заключается в том, чтобы в течение определенного времени есть только один продукт. Одна из самых популярных — это гречневая диета. нарушение обмена веществ. После окончания диеты вес может вернуться вдвойне и сбросить его будет крайне тяжело; питьевая диета — разрешено напитки, перетертые супы. Минусы: гастрит, нарушение обмена веществ;

— разрешено напитки, перетертые супы. гастрит, нарушение обмена веществ; белковая диета — можно есть только белковую пищу (мясо, рыба, творог). Любые углеводы запрещены. Минусы: интоксикация организма, запоры, вздутие живота;

— можно есть только белковую пищу (мясо, рыба, творог). Любые углеводы запрещены. Минусы: интоксикация организма, запоры, вздутие живота; шоколадная диета — есть можно только шоколад и пить кофе с молоком. Минусы: перепады давления, головная боль, нарушение работы нервной системы;

— есть можно только шоколад и пить кофе с молоком. перепады давления, головная боль, нарушение работы нервной системы; диета на таблетках — можно есть все, что заблагорассудится, но надо употреблять “чудо-таблетки”. Минусы: нарушение работы кишечника и центральной нервной системы.

Также к неэффективным методам быстрого похудения относятся голодание, детоксы, обертывания в пленку, липосакция.

Чем опасно быстрое похудение

Врач утверждает, что резкий скачок веса может повлиять на организм. В этом случае снижение массы тела — это стресс для организма человека. И даже неделя может привести к тяжелым последствиям в здоровье человека: как физическом, так и психологическом.

Также развивается весовое плато, когда вначале удалось похудеть, а потом организм переходит в режим сохранения энергии, и похудение останавливается.

Всего во время быстрого похудения организм испытывает резкий голод и физическое истощение, что приведет к нарушению работы различных органов (желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и др). Также человек становится менее активным, вялым, снижается работоспособность.

Экстремальное похудение повлиять и на внешний вид человека — может образоваться “лишняя” кожа, возникнет выпадение и ломкость волос, ногтей, изменения кожи.

Возможны и гормональные проблемы – для формирования, например, половых гормонов организму нужны жиры. Если их нет — нарушается менструальный цикл, что может привести к бесплодию.

Одно из самых опасных состояний — это анорексия, которая приводит к многочисленным проблемам со здоровьем.

Как безопасно можно сбросить 10 кг

Диетолог подчеркнула, что самое безопасное для организма — это худеть постепенно, ведь этот процесс не быстрый. Оптимальный вариант — 1-2 кг/в месяц. Однако это может зависеть от массы тела человека и сопутствующих проблем со здоровьем.

Чтобы достичь цели и похудеть, необходимо перейти на здоровое питание. В рационе должны быть полезные питательные вещества — белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, микроэлементы.

Тарелка здорового питания должна состоять из:

более 500 г разнообразных овощей и фруктов в день. Предпочтение лучше отдавать сезонным продуктам (капуста, огурцы, помидоры, разнообразные листовые салаты, персики, абрикосы и др);

цельнозерновых злаков (необработанные зерна пшеницы, гречки, нешлифованный рис, хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы);

рыбы, нежирных сортов мяса, яиц;

молочных и кисломолочных продуктов с низким содержанием жира (1-2 порции в день);

соли до 5 г в сутки (1 ч. л.);

Ограничьте употребление сахара, в том числе сладостей, кондитерских изделий, десертов. Используйте в пищу полезные нерафинированные масла (оливковое, подсолнечное и др). Готовить лучше на пару, путем отваривания или запекания. Уменьшите количество жиров, масел, сахара и соли.

Также стоит помнить и о физических нагрузках, чтобы поддерживать свое тело в тонусе. Если у человека есть определенные заболевания/ограничения — лучше проконсультироваться с врачом по спорту и питанию.