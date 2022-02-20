У гонитві за ідеальною цифрою на вагах люди нерідко можуть допускати прикрі помилки, які зводять нанівець всі зусилля схуднути та отримати здорове тіло.

Лікар-гастроентеролог, дієтолог Наталя Сидорець розповіла Фактам ICTV, чи справді можна схуднути на 10 кілограмів за тиждень і наскільки це безпечно для організму.

Як схуднути за тиждень на 10 кг

За словами спеціалістки, схуднути на 10 кг за тиждень можливо.

– Якщо худнули на дієтах з екстремально низькою калорійністю, намагаючись швидко позбутись зайвих кілограмів, урізуючи свій щоденний раціон (за рахунок калорійності, кількості їжі або поєднуючи це), – розповіла вона.

Також Сидорець переконала, навіть якщо людина скине зайву вагу, з часом вона повернеться. Це пов’язано з тим, що харчування незбалансоване харчування, а харчові звички не змінюються. Тому втрачені кілограми можуть повернутися та навіть збільшитися.

Дієти швидкого схуднення

– Зменшення ваги – це не SOS-метод. Під час здорового схуднення людина повинна втрачати 1-2 кг/на місяць. В іншому випадку це може погіршити її стан здоров’я, – розповіла дієтолог.

Нині існує велика кількість дієт, які можуть погіршити загальний стан організму та призвести до сумних наслідків. Дієти, яких не варто дотримуватися:

будь-яка монодієта. Її суть полягає в тому, щоб протягом певного часу їсти тільки один продукт. Одна з найпопулярніших — це гречана дієта. Мінуси: порушення обміну речовин. Після закінчення дієти вага може повернутися подвійно, і скинути її буде вкрай важко;

Її суть полягає в тому, щоб протягом певного часу їсти тільки один продукт. Одна з найпопулярніших — це гречана дієта. порушення обміну речовин. Після закінчення дієти вага може повернутися подвійно, і скинути її буде вкрай важко; питтєва дієта – дозволено напої, перетерті супи. Мінуси: гастрит, порушення обміну речовин;

– дозволено напої, перетерті супи. гастрит, порушення обміну речовин; білкова дієта – можна їсти тільки білкову їжу (м’ясо, риба, сир). Будь-які вуглеводи заборонені. Мінуси: інтоксикація організму, закрепи, здуття живота;

– можна їсти тільки білкову їжу (м’ясо, риба, сир). Будь-які вуглеводи заборонені. інтоксикація організму, закрепи, здуття живота; шоколадна дієта – їсти можна тільки шоколад і пити каву з молоком. Мінуси: перепади тиску, головний біль, порушення роботи нервової системи;

– їсти можна тільки шоколад і пити каву з молоком. перепади тиску, головний біль, порушення роботи нервової системи; дієта на таблетках – можна їсти усе, що заманеться, але треба вживати “чудо-таблетки”. Мінуси: порушення роботи кишечника та центральної нервової системи.

Також до неефективних методів швидкого схуднення належать голодування, детокси, обгортання у плівку, ліпосакція.

Чим небезпечне швидке схуднення

Лікар стверджує, що різкий стрибок ваги може вплинути на організм. У цьому випадку зниження маси тіла – це стрес для організму людини. І навіть тиждень може призвести до тяжких наслідків у здоров’ї людини: як фізичному, так і психологічному.

Також розвивається вагове плато, коли на початку вдалось схуднути, а потім організм переходить в режим збереження енергії, та схуднення зупиняється.

Загалом під час швидкого схуднення організм відчуває різкий голод та фізичне виснаження, що призведе до порушення роботи різних органів (шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи тощо). Також людина стає менш активною, млявою, знижується працездатність.

Екстремальне схуднення впливає й на зовнішній вигляд людини – може утворитися “зайва” шкіра, виникне випадіння та ламкість волосся, нігтів, зміни шкіри.

Можливі й гормональні проблеми – для формування, наприклад, статевих гормонів організму потрібні жири. Якщо їх немає — порушується менструальний цикл, що може призвести до безпліддя.

Один з найнебезпечніших станів – це анорексія, яка призводить до численних проблем зі здоров’ям.

Як безпечно можна скинути 10 кг

Дієтолог наголосила, що найбезпечніше для організму – це худнути поступово, адже цей процес не швидкий. Оптимальний варіант – 1-2 кг/на місяць. Однак це може залежати від маси тіла людини та супутніх проблем зі здоров’ям.

Щоб досягти цілі та схуднути, необхідно перейти на здорове харчування. У раціоні мають бути корисні поживні речовини – білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали, мікроелементи.

Тарілка здорового харчування повинна складатися з:

понад 500 г різноманітних овочів і фруктів на день. Перевагу краще віддавати сезонним продуктам (капуста, огірки, помідори, різноманітні листові салати, персики, абрикоси тощо);

цільнозернових злаків (необроблені зерна пшениці, гречки, нешліфований рис, хліб, макарони з твердих сортів пшениці);

риби, нежирних сортів м’яса, яєць;

молочних та кисломолочних продуктів з низьким вмістом жиру (1-2 порції вдень);

солі до 5 г на добу (1 ч. л.);

Обмежте вживання цукру, зокрема солодощів, кондитерських виробів, десертів. Споживайте в їжу корисні нерафіновані олії (оливкова, соняшникова тощо). Готувати краще на пару, шляхом відварювання або запікання. Зменшіть кількість жирів, масел, цукру і солі.

Також варто пам’ятати і про фізичні навантаження, щоб підтримувати своє тіло у тонусі. Якщо у людини є певні захворювання/обмеження – краще проконсультуватися з лікарем щодо спорту та харчування.