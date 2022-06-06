Есть ли в Украине вакцины от натуральной оспы. Какие страны являются их производителями и сможем ли мы закупить необходимое количество этих препаратов в случае распространения инфекции на нашей территории.

На эти вопросы журналистам Фактов ICTV ответил председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, иммунолог Федор Лапий.

— Вакцины против натуральной оспы изготовляются исключительно по специальным заказам. Эти препараты отсутствуют во всех странах, поскольку вакцинация была остановлена в период с 1978 по 1982 годы, — отметил Федор Лапий.

По его словам, вакцины, которые содержат вирус натуральной оспы, в соответствии с международными соглашениями, хранятся в двух центрах – в США и РФ.

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Вакцинация против натуральной оспы проводится в отдельных случаях и исключительно под заказ. Например, этим препаратом были привиты военнослужащие, которые участвовали в операции Буря в пустыне.

— Иными словами, вакцины против оспы не производят так, как, к примеру, вакцинальные препараты против туберкулеза или коклюша. Потому в этом контексте ситуация в Украине не отличается от Великобритании или Германии, — уточнил иммунолог.

По его словам, на сегодняшний день не стоит вопрос о вакцинации против натуральной оспы с целью предупреждения распространения обезьяньей оспы. Этот вопрос в основном лежит в плоскости научных интересов специалистов по инфекционным заболеваниям, поскольку оспа обезьян регистрировалась все эти годы в Африке и представляла собой больше научный интерес: изучение возбудителя, изучение болезни, изучение возможности предупреждения болезни посредством вакцинации.

— Пока сложно определить группы риска в отношении обезьяньей оспы. Во всяком случае, исходя из того количества заболевших, которое мы имеем на сегодня, — констатирует Федор Лапий.

По его словам, здесь можно провести некоторые аналогии с Covid-19, когда было известно, что группы риска тяжелого течения этой инфекции составляют люди старшего возраста, пациенты с иммунодефицитом.

Но в отношении обезьяньей оспы этот подход не работает в силу ряда нюансов. Дело в том, что вакцина против натуральной оспы – это живая ослабленная вакцина. То есть она может быть опасной для людей с ослабленной иммунной системой. В то время как в вакцине против Covid-19 ничего “живого” нет. Поэтому она априори является безопасной.

Это не означает, что не ведутся исследования по созданию вакцин против оспы на новых платформах. В том числе и с использование генно-инженерных технологий, как, например, вакцины против Covid-19. Но это вопрос научной перспективы.