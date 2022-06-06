Чи є в Україні вакцини від натуральної віспи. Які країни є їхнім виробником і чи зможемо ми закупити необхідну кількість цих препаратів у разі поширення інфекції на нашій території.

На ці запитання Фактів ICTV відповів голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, імунолог Федір Лапій.

– Вакцини проти натуральної віспи виготовляються виключно за спеціальними замовленнями. Ці препарати відсутні у всіх країнах, оскільки вакцинація була зупинена в період з 1978 по 1982 роки, – зазначив Федір Лапій.

За його словами, вакцини, які містять вірус натуральної віспи, відповідно до міжнародних угод, зберігаються в двох центрах – у США і РФ.

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Вакцинація проти натуральної віспи проводиться в окремих випадках і виключно під замовлення. Наприклад, цим препаратом були щеплені військовослужбовці, які брали участь у операції Буря в пустелі.

– Іншими словами, вакцини проти віспи не виробляють так, як, наприклад, вакцинальні препарати проти туберкульозу або кашлюку. Тому в цьому контексті ситуація в Україні не відрізняється від Великої Британії чи Німеччини, – уточнив імунолог.

За його словами, на сьогодні не стоїть питання про вакцинацію проти натуральної віспи з метою попередження поширення мавпячої віспи. Це питання переважно лежить в площині наукових інтересів фахівців з інфекційних захворювань, оскільки віспа мавп реєструвалася усі ці роки в Африці і становила собою більше науковий інтерес: вивчення збудника, вивчення хвороби, вивчення можливості попередження хвороби за допомогою вакцинації.

– Поки що складно визначити групи ризику щодо мавпячої віспи. У будь-якому разі, виходячи з тієї кількості хворих, яку ми маємо на сьогодні, – зауважив Федір Лапій.

За його словами, тут можна провести деякі аналогії з Covid-19, коли було відомо, що групи ризику тяжкого перебігу цієї інфекції становлять люди старшого віку, пацієнти з імунодефіцитом.

Але щодо мавпячої віспи цей підхід не працює через низку нюансів. Річ у тому, що вакцина проти натуральної віспи – це жива ослаблена вакцина. Тобто вона може бути небезпечною для людей з ослабленою імунною системою. Водночас у вакцини проти Covid-19 нічого “живого” немає. Тому вона апріорі є безпечною.

Це не означає, що не проводяться дослідження щодо створення вакцин проти віспи на нових платформах. Зокрема і з використанням генно-інженерних технологій, як, наприклад, вакцини проти Covid-19. Але це питання наукової перспективи.