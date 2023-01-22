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Covid-19 в Китае: за неделю в больницах умерло почти 13 тыс. человек

22 января 2023, 15:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Власти Китая сообщили о почти 13 тыс. случаев смерти от Covid-19 в больницах в период с 13 по 19 января. Высокопоставленный чиновник здравоохранения заявил, что подавляющее большинство населения уже инфицировано.

Отмечается, что это сообщение появилось через неделю после того, как Китай заявил, что почти 60 тыс. человек умерли от Covid-19 чуть более чем за месяц. При этом говорится, что в статистику не попали те, кто умер дома.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил в субботу, что 681 госпитализированный пациент умер от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией, и 11 977 человек умерли от других заболеваний в сочетании с инфекцией.

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Независимая прогностическая фирма Airfinity, подсчитала, что ежедневная смертность от Covid-19 в Китае достигнет пика примерно в 36 тыс. человек во время праздника Нового года по лунному календарю.

Фирма также подсчитала, что более 600 тыс. человек умерли от этой болезни с тех пор, как в декабре Китай отказался от политики нулевого распространения Covid-19.

Источник
MedicalXpress
Теги
Китай Коронавирус Covid-19 Смерть статистика
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