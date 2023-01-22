Влада Китаю повідомила про майже 13 тис. випадків смерті від Covid-19 в лікарнях в період з 13 по 19 січня. Високопоставлений чиновник охорони здоров’я заявив, що переважна більшість населення вже інфікована.

Зазначається, що це повідомлення з’явилося через тиждень після того, як Китай заявив, що майже 60 тис. осіб померли від Covid-19 трохи більше ніж за місяць. При цьому говориться, що в статистику не потрапили ті, хто помер вдома.

Китайський центр контролю та профілактики захворювань (CDC) заявив у суботу, що 681 госпіталізований пацієнт помер від дихальної недостатності, спричиненої коронавірусною інфекцією, а 11 977 людей померли від інших захворювань у поєднанні з інфекцією.

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Незалежна прогностична фірма Airfinity, підрахувала, що щоденна смертність від Covid-19 в Китаї досягне піку приблизно в 36 тис. осіб під час свята Нового року за місячним календарем.

Фірма також підрахувала, що понад 600 тис. людей померли від цієї хвороби відтоді, як у грудні Китай відмовився від політики нульового поширення Covid-19.