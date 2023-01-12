Власти Китая предостерегают от поездок к своим пожилым родственникам во время празднования Нового года по лунному календарю, поскольку Covid-19 быстро распространяется по регионам и более бедным районам.

— У вас есть всевозможные способы показать, что вы заботитесь о них, вам не обязательно приносить вирус в их дом, — призвал член группы по предотвращению пандемии при государственном совете профессор Го Цзяньвэнь.

Сообщается, что период отпусков, который начинается 21 января, должен был стать возвращением к празднествам и путешествиям после снятия большинства ограничений в декабре. Но вместо этого он совпал с волной инфекций.

Органы здравоохранения заявили, что на этой неделе пик инфекций пришелся на несколько крупных городов, включая Пекин и Шанхай. Но есть серьезные опасения по поводу регионов, где ресурсы здравоохранения более ограничены, а пожилые люди с большей вероятностью не вакцинированы.

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— Ситуация в сельской местности Китая очень мрачная, — сказал доцент Йельского университета Чен Си.

По его словам, есть веские основания полагать, что по мере приближения праздника весны в сельских районах Китая станет намного хуже.

Отмечается, что вспышка Covid-19 в Китае, вероятно, усугубилась низким уровнем вакцинации пожилых людей и более ограниченными ресурсами здравоохранения за пределами крупных городов.

Сообщается, что официально за последний месяц от Covid-19 умерло менее 40 человек, но внешний анализ показывает, что истинная цифра намного выше: к концу года прогнозируется до 1 млн смертей.

Китайское правительство прекратило публиковать большинство данных о заражении с тех пор, как начался резкий рост, и придерживается крайне ограниченного определения смертей, связанных с Covid-19, подсчитывая их только в том случае, если пациент умер от дыхательной недостаточности.

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе раскритиковала новое определение как слишком узкое и неадекватно отражающее истинное воздействие вспышки.