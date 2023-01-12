Влада Китаю застерігає від поїздок до своїх літніх родичів під час святкування Нового року за місячним календарем, оскільки Covid-19 швидко поширюється по регіонах і бідніших районах.

– У вас є всілякі способи показати, що ви дбаєте про них, вам не обов’язково приносити вірус в їхній будинок, – закликав член групи із запобігання пандемії при державній раді професор Го Цзяньвень.

Повідомляється, що період відпусток, який починається 21 січня, повинен був стати поверненням до свят і подорожей після зняття більшості обмежень в грудні. Але замість цього він збігся з хвилею інфекцій.

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Органи охорони здоров’я заявили, що на цьому тижні пік інфекцій припав на кілька великих міст, зокрема Пекін і Шанхай. Але є серйозні занепокоєння щодо регіонів, де ресурси охорони здоров’я є більш обмеженими, а люди похилого віку частіше не вакциновані

– Ситуація в сільській місцевості Китаю дуже похмура, – сказав доцент Єльського університету Чен Сі.

За його словами, є вагомі підстави вважати, що в міру наближення свята весни в сільських районах Китаю стане набагато гірше.

Відзначається, що спалах Covid-19 в Китаї, ймовірно, посилилася низьким рівнем вакцинації літніх людей і більш обмеженими ресурсами охорони здоров’я за межами великих міст.

Повідомляється, що офіційно за останній місяць від Covid-19 померло менше 40 осіб, але зовнішній аналіз показує, що справжня цифра набагато вище: до кінця року прогнозується до 1 млн смертей.

Китайський уряд припинив оприлюднювати більшість даних щодо зараження з тих пір, як почалося різке зростання, і дотримується вкрай обмеженого визначення смертей, пов’язаних з Covid-19, підраховуючи їх тільки в тому випадку, якщо пацієнт помер від дихальної недостатності.

Всесвітня організація охорони здоров’я минулого тижня розкритикувала нове визначення як занадто вузьке і таке, що неадекватно відображає справжній вплив спалаху.