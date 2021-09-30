Covid-сертификат в Дії для привитых разными вакцинами — как получить

Граждане Украины, которые получили прививки разными вакцинами от коронавируса, могут сгенерировать Covid-сертификаты в приложении Дія.

Для них в приложении доступны международный и внутренние “зеленый” и “желтый” документы, а на портале — только международный, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

— Первой дозой может быть вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Второй дозой — Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech, — пишут Минцифры.

Ведомство рассказало, как можно сгенерировать документ.

Как получить сертификат:

в приложении Дія нажать Услуги, сначала выбрать пункт Covid-сертификаты, Получить сертификат;

на портале Дія получить Covid-сертификат можно с помощью электронной подписи, он сохраняется в формате PDF.

Сертификаты о вакцинации от коронавируса выдаются после получения двух прививок. Они позволяют путешествовать в другие страны. Кроме того, во время усиления карантинных ограничений для иммунизированных обещают преимущества внутри страны.

Документы можно получить как в бумажном, так и в электронном виде.