Covid-сертифікат у Дії для щеплених різними вакцинами – як отримати

Громадяни України, які отримали щеплення різними вакцинами від коронавірусу, мають змогу згенерувати Covid-сертифікати у застосунку Дія.

Для них у додатку доступні міжнародний та внутрішні “зелений” та “жовтий” документи, а на порталі – лише міжнародний, повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

– Першою дозою може бути вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Другою дозою – Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech, – пишуть Мінцифри.

Відомство розповіло, як можна згенерувати документ.

Як отримати сертифікат:

у застосунку Дія натиснути Послуги, спочатку обрати пункт Covid-сертифікати, Отримати сертифікат;

на порталі Дія отримати Covid-сертифікат можна за допомогою електронного підпису, він зберігається у форматі PDF.

Сертифікати про вакцинацію від коронавірусу видаються після отримання двох щеплень. Вони дають змогу подорожувати до інших країн. Крім того, під час посилення карантинних обмежень для імунізованих обіцяють переваги всередині країни.

Документи можна отримати як у паперовому, так і в електронному вигляді.