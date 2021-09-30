В Україні активізувалися шахраї, які підробляють сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Вони обіцяють зробити документ за добу, запевняють, що усе буде офіційно, що усі дані внесуть до застосунку Дія, навіть вакцину пропонують обрати.

Коштують такі сертифікати від 1,2 до 7 тис. грн. Гроші здебільшого вимагають наперед.

У кіберполіції кажуть: 90% таких людей займаються звичайним шахрайством. Тобто гроші візьмуть, а сертифікат не надішлють. Або надішлють, але дані до електронного реєстру не внесуть.

Нині правоохоронці супроводжують 30 схожих кримінальних проваджень про підробку сертифікатів і тестів.

Вони говорять, що це нерідко роблять турагенти, щоб відправляти клієнтів за кордон. А ще до таких схем причетні лікарі, які мають доступ до електронних реєстрів.

Водночас вакцинуватися від коронавірусу в Україні можна безкоштовно, як і отримати сертифікат у сімейного лікаря. А підтягнути його у застосунку Дія можна після внесення та перевірки усієї інформації.