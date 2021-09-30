В Украине активизировались мошенники, которые подделывают сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Они обещают сделать документ за сутки, уверяют, что все будет официально, что все данные внесут в приложении Дія, даже вакцину предлагают выбрать.

Стоят такие сертификаты от 1,2 до 7 тыс. грн. Деньги в основном требуют заранее.

В киберполиции говорят: 90% людей занимаются обычным мошенничеством. То есть деньги возьмут, а сертификат не пришлют. Или пришлют, но данные в электронный реестр не внесут.

Сейчас правоохранители сопровождают 30 похожих уголовных производств о подделке сертификатов и тестов.

Они говорят, что это нередко делают турагенты, чтобы отправлять клиентов за границу. А еще к таким схемам причастны врачи, которые имеют доступ к электронным реестрам.

В то же время вакцинироваться от коронавируса в Украине можно бесплатно, как и получить сертификат у семейного врача. А подтянуть его в приложения Дія можно после внесения и проверки всей информации.