Covid-сертификат с продленным сроком действия. Как обновить документ

В Украине продлили срок действия Covid-сертификатов с 180 до 365 дней. В Минздраве рассказали, как будет проходить обновление электронных и бумажных версий документа.

Об этом глава ведомства Виктор Ляшко сообщил журналистам Свободы слова на телеканале ICTV.

— В Дії, как только появится такая техническая возможность, будет прокоммуницировано, что надо повторно обновить приложение. Сразу после этого придет сообщение о том, что срок действия сертификата продлен, — отметил Виктор Ляшко.

Что касается бумажного документа, то, когда его срок действия закончится, нужно будет прийти к своему семейному врачу.

— Он сможет распечатать новый, поскольку вся информация есть в электронном виде. Через медико-информационную систему это сделать очень просто, без каких-либо проблем, — добавил министр.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. После двух прививок граждане могут получить документ, подтверждающий факт иммунизации. Он позволяет пересекать границы ряда других стран.