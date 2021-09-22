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Covid-сертифікат з продовженим терміном дії. Як оновити документ

22 Вересня, 13:49 Людмила Грубнік
Covid-сертифікат з продовженим терміном дії. Як оновити документ
Джерело: УНІАН

В Україні продовжили термін дії Covid-сертифікатів з 180 до 365 днів. У МОЗ розповіли, як відбуватиметься оновлення електронних та паперових версій документа.

Про це очільник відомства Віктор Ляшко повідомив журналістам Свободи слова на телеканалі ICTV.

– У Дії, щойно з’явиться така технічна можливість, буде прокомуніковано, що треба повторно оновити додаток. Одразу після цього прийде повідомлення про те, що термін дії сертифіката продовжено, – зазначив Віктор Ляшко.

Щодо паперового документа, то, коли його термін дії закінчиться, потрібно буде прийти до свого сімейного лікаря.

– Він зможе роздрукувати новий, оскільки вся інформація є в електронному вигляді. Через медично-інформаційну систему це зробити дуже просто, без будь-яких проблем, – додав міністр.

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Після двох щеплень громадяни можуть отримати документ, який підтверджує факт імунізації. Він дає змогу перетинати кордони низки інших країн.

Джерело
Свобода слова
Теги
Covid-сертифікат , Віктор Ляшко , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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