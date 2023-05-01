В столице за прошлую неделю выявили 548 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в ГУ “Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава”.

Среди заболевших:

318 женщин от 18 до 94 лет;

230 мужчин от 18 до 97 лет;

29 девочек от 10 месяцев до 16 лет;

29 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет;

9 медицинских работников.

В сообщении также говорится о том, что 53 киевлянина были госпитализированы, пять человек скончались, 599 жителей столицы выздоровели.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Деснянском – 94, в Дарницком – 83 и в Соломенском районах – 60 случаев.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 517 815 случаев заболевания, 9 492 летальных исхода от смертельно опасного вируса. Covid-19 преодолели 507 548 киевлян.