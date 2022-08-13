Медбрат приемного отделения Мариупольской областной больницы Дмитрий Гавро рассказал, в каком кошмаре работали медики, как после одного такого адского дня он решил сделать предложение своей девушке и почему никогда не понемяет профессию.

По словам медика, с первого дня вторжения в больнице начался настоящий ад. Ежедневно туда привозили по 120-150 раненых. И ежедневно беспощадно обстреливали.

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— Помогали всем, стояли по локти в крови, перевязывали. Срывали спины, потому что носили пациентов на руках. Закрывали глаза детям, которые погибли. А когда начинались обстрелы, падали лицом в пол прямо в коридоре и лежали под стенами, тряслись, — признается Дмитрий.

По его словам, утром 24 февраля он решил идти в ряды ВСУ. Но из больницы написали с просьбой срочно выходить на работу, потому что очень много раненых. И парень рванул туда, потому что был нужнее.

Дмитрий рассказывает, что в первый же день приняли более 100 человек. Их привозили с окрестностей города и поселков поблизости. Областная больница первой почувствовала весь ужас войны.

— В тот день, после всего, что мы пережили в больнице, я решил сделать предложение своей девушке. Правда, обручальное кольцо пообещал после войны. Но услышав “Я согласна”, счастливый снова полетел в больницу. Там меня ждали еще несколько недель, — говорит медик.

По его словам, оперировали везде, где было светло. Только одна Мариупольская областная больница приняла до 10 марта 742 пациента.Среди них были и женщины из роддома, которых привезли после бомбежки 9 марта.

Одна из них была на 40 неделе беременности. У нее были множественные ранения ног и туловища. Ни ее, ни ребенка спасти не удалось.

— За эти дни на моих глазах умерли шестеро детей. Принимаешь, начинаешь проводить реанимацию. Как описать словами то, что чувствуешь в этот момент? Невероятно трудно смотреть на детское лицо, ожидая реакции организма, но видеть закатившиеся глаза, — вспоминает Дмитрий.

Мужчина признается — тогда почувствовал, что никогда не покинет свою профессию. Потому что он — медик, он — незыблемая преграда между жизнью и смертью. Это была его мечта, и она осуществилась.