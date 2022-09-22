Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Это может быть только началом: в сточных водах США, Британии и Израиля обнаружен вирус полиомиелита

22 сентября 2022, 13:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
науковці
Источник: Depositphotos

Британские эксперты заявили о возможной вспышке полиомиелита после того, как полиовирус, который убил или парализовал тысячи маленьких детей, был обнаружен в сточных водах Лондона.

Руководители здравоохранения Великобритании забили тревогу еще в июне, после того, как следы вируса, который, как считалось, был ликвидирован в стране в 2003 году, были обнаружены в образцах сточных вод, собранных на лондонских очистных сооружениях.

Сообщается, что детям в пострадавших районах уже предложили бустерную вакцину против полиомиелита на фоне опасений, что вирус может вернуться в столицу ужасным образом.

Сейчас смотрят

Читайте также:
вакцинацияВакцинация в Украине: с начала года прививку от полиомиелита получили около 33% детей

Отмечается также, что Великобритания — не единственное место, где полиомиелит был обнаружен в сточных водах. Аналогичные находки были зарегистрированы как в Нью-Йорке в США, так и в Иерусалиме в Израиле.

По словам экспертов, проблема заключается в том, что, если вакцинировано недостаточное количество людей и если распространение сохраняется в течение определенного периода времени, вирус может мутировать в смертельную форму.

Случаи, выявленные в США, Великобритании и Израиле, могут быть только началом чего-то более грандиозного, предупредили ведущие эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения.

Источник: Express

Теги
аналізи Великобритания науковці
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь