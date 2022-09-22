Британские эксперты заявили о возможной вспышке полиомиелита после того, как полиовирус, который убил или парализовал тысячи маленьких детей, был обнаружен в сточных водах Лондона.

Руководители здравоохранения Великобритании забили тревогу еще в июне, после того, как следы вируса, который, как считалось, был ликвидирован в стране в 2003 году, были обнаружены в образцах сточных вод, собранных на лондонских очистных сооружениях.

Сообщается, что детям в пострадавших районах уже предложили бустерную вакцину против полиомиелита на фоне опасений, что вирус может вернуться в столицу ужасным образом.

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Отмечается также, что Великобритания — не единственное место, где полиомиелит был обнаружен в сточных водах. Аналогичные находки были зарегистрированы как в Нью-Йорке в США, так и в Иерусалиме в Израиле.

По словам экспертов, проблема заключается в том, что, если вакцинировано недостаточное количество людей и если распространение сохраняется в течение определенного периода времени, вирус может мутировать в смертельную форму.

Случаи, выявленные в США, Великобритании и Израиле, могут быть только началом чего-то более грандиозного, предупредили ведущие эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения.

Источник: Express