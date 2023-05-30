Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні, входящего в состав Первого медобъединения Львова, начали применять новый метод психологического и физического восстановления наших воинов — иппотерапию.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Иппотерапия — это лечебный метод, который основан на взаимодействии человека со специально обученной лошадью. Такая терапия включает в себя оба основных направления реабилитации: психологическое и физическое, — пишут медики.

По их словам, во-первых, при взаимодействии с лошадью человек получает новые положительные эмоции. Что важно для пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством. Она помогает им избавиться от навязчивых мыслей и расслабиться, улучшает качество сна и общее психоэмоциональное состояние.

Во-вторых, верховая езда развивает координацию. В частности, она дает напряжение именно на те мышцы, которые должны работать во время хождения на протезе. А это очень важно для людей с ампутациями. Также благодаря этой методике пациенты разгружаются мышечно.

По словам сотрудников Центра, первым занятием остались довольны и пациенты, и физическая терапевт Роксолана Шмило. Она отметила, что уже после первого сеанса иппотерапии у ребят значительно улучшилось настроение. У них появилась улыбка на лице и желание отдохнуть, а именно поспать.

Источник: Первое медобъединение Львова