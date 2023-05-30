Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні, що входить до складу Першого медоб’єднання Львова, почали застосовувати новий метод психологічного та фізичного відновлення наших воїнів — іпотерапію.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Іпотерапія – це лікувальний метод, який заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем. Така терапія включає в себе обидва основні напрямки реабілітації: психологічний і фізичний, – пишуть медики.

За їхніми словами, по-перше, під час взаємодії з конем людина отримує нові позитивні емоції. Що важливо для пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом. Вона допомагає їм позбутися нав’язливих думок і розслабитися, покращує якість сну і загальний психоемоційний стан.

По-друге, верхова їзда розвиває координацію. Зокрема, вона дає напругу саме на ті м’язи, які мають працювати під час ходіння на протезі. А це дуже важливо для людей з ампутаціями. Також завдяки цій методиці пацієнти розвантажуються м’язово.

За словами співробітників Центру, першим заняттям залишилися задоволені і пацієнти, і фізична терапевтка Роксолана Шмило. Вона зазначила, що вже після першого сеансу іпотерапії у дітей значно покращився настрій. У них з’явилася посмішка на обличчі та бажання відпочити, а саме поспати.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова