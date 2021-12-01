Ученые изучили факторы риска заражения коронавирусом и определили, какие особенности увеличивают вероятность заболеть Covid-19.

С мая 2020 года по февраль 2021-го они собрали информацию о возрасте, состоянии здоровья и привычках жителей Великобритании, средний возраст участников — 59 лет, 70% опрошенных — женщины. Из более 16 тыс. участников 15 227 заполнили по крайней мере одну ежемесячную анкету и 14 348 человек предоставили данные не позднее 5 февраля 2021 года.

Исследователям удалось установить, что возраст, пол, соблюдение диеты и употребление каких-либо добавок не влияют на риск заражения.

В то же время расовая принадлежность важна. Согласно результатам опроса, у азиатов риск заболеть вдвое выше, чем у белых людей.

Также влияет проживание человека в доме, где есть другие сожители, и частое посещение общественных мест. Такие граждане заражаются чаще.

А вот атопическое заболевание, вызванное аллергенами, сопровождаемое экземой/дерматитом и сенной лихорадкой/аллергическим ринитом, снижает риск заболеть коронавирусом.

Среди тех, кто болел атопическим заболеванием и астмой, риск был еще ниже — 38%.

Употребление иммунодепрессантов также уменьшает риск заражения.

Ученые отмечают, что исследование имеет отдельные ограничения, среди них — отсутствие наблюдения за тестированием мазков и наличие бессимптомных больных.

Источник: Medical Xpress