Науковці вивчили фактори ризику зараження коронавірусом та визначили, які особливості збільшують ймовірність захворіти на Covid-19.

З травня 2020 року до лютого 2021-го вони зібрали інформацію про вік, стан здоров’я та звички мешканців Великої Британії, середній вік учасників – 59 років, 70% опитаних – жінки. З понад 16 тис. учасників 15 227 заповнили принаймні одну щомісячну анкету та 14 348 осіб надали дані не пізніше 5 лютого 2021 року.

Дослідникам вдалося встановити, що вік, стать, дотримання дієти та вживання будь-яких добавок не впливають на ризик зараження.

Водночас расова належність є важливою. Згідно з результатами опитування, у азіатів ризик захворіти удвічі вищий, ніж у білих людей.

Також впливає проживання людини у будинку, де багато інших співмешканців, та часте відвідування громадських місць. Такі громадяни заражаються частіше.

А ось атопічне захворювання, викликане алергенами, яке супроводужється екземою/дерматитом та сінною лихоманкою/алергічним ринітом, знижує ризик захворіти на коронавірус.

З-поміж тих, хто хворів на атопічне захворювання та астму, ризик був ще нижчим – 38%.

Вживання імунодепресантів також зменшує ризик зараження.

Науковці зазначають, що дослідження має окремі обмеження, серед них – відсутність нагляду за тестуванням мазків та наявність безсимптомних хворих.

Джерело: Medical Xpress