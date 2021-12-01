У світі за останній тиждень не зафіксували погіршення ситуації з коронавірусом – кількість нових випадків залишилася на попередньому рівні, а число смертей зменшилось.

За даними ВООЗ, за сім днів вірус виявили у майже 3,8 млн жителів планети, цей показник залишився на рівні позаминулого тижня.

Водночас 47,5 тис. людей померли від наслідків, спричинених захворюванням, що на 10% менше.

Найгірша епідситуація нині фіксується у Європі. На регіон припадає 70% усіх нових випадків коронавірусу та 61% смертей.

Як зазначають в організації, у Європі спостерігається приріст захворюваності на 7%, проте показник смертності знизився на 2%.

Крім того, збільшення захворюваності зафіксували в Африці та Західно-Тихоокеанському регіоні.

Поліпшилася ситуація з коронавірусом у США та Південно-Східній Азії.

Порівняно з початком листопада в Україні фіксується значно менше нових випадків хвороби. За останню добу їх майже 12 тис. Проте кількість смертей залишається на високому рівні – понад 600 осіб.

Джерело: ВООЗ