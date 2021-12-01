В мире за последнюю неделю не зафиксировали ухудшения ситуации с коронавирусом — количество новых случаев осталось на прежнем уровне, а число смертей уменьшилось.

По данным ВОЗ, за семь дней вирус вывили у почти 3,8 млн жителей планеты, этот показатель остался на уровне позапрошлой недели.

При этом 47,5 тыс. людей скончались от последствий, вызванных заболеванием, что на 10 % меньше.

Наихудшая эпидситуация нынче фиксируется в Европе. На регион приходится 70% всех новых случаев коронавируса и 61% смертей.

Как отмечают в организации, в Европе наблюдается прирост заболеваемости на 7%, однако показатель смертности снизился на 2%.

Кроме того, увеличение заболеваемости зафиксировали в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе.

Улучшилась ситуация с коронавирусом в США и Юго-Восточной Азии.

По сравнению с началом ноября в Украине фиксируется значительно меньше новых случаев болезни. За последние сутки их почти 12 тыс. Однако количество смертей остается на высоком уровне — более 600 человек.

Источник: ВОЗ