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Дань уважения создателям Covid-вакцин: их образы разместят на евробанкнотах

4 января 2022, 11:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
евро
Источник: Depositphotos

Европейский центральный банк начал процесс редизайна банкнот евро. Мориц Кернер, член Европейского парламента, предложил, чтобы на одной из купюр были изображения создателей вакцин от коронавирусной инфекции — Озлем Тюречи и Угура Шахина.

— Работа Шахина и Тюреки, разработавших Biontech-вакцину, спасла миллионы жизней, — заявил Кернер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Европейский центральный банку уже объявил, что изображения ученых будут размещены на евробанкнотах достоинством в 500 в 2024 году.

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Как известно, супружеская пара немецких врачей и ученых-исследователей турецкого происхождения Угур Шахин и Озлем Тюреджи являются основателями и владельцами компании BioNTech, на базе которой была разработана и запущена вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer.

Источник: NTV

Теги
евро , Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса , Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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