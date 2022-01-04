Европейский центральный банк начал процесс редизайна банкнот евро. Мориц Кернер, член Европейского парламента, предложил, чтобы на одной из купюр были изображения создателей вакцин от коронавирусной инфекции — Озлем Тюречи и Угура Шахина.

— Работа Шахина и Тюреки, разработавших Biontech-вакцину, спасла миллионы жизней, — заявил Кернер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Европейский центральный банку уже объявил, что изображения ученых будут размещены на евробанкнотах достоинством в €500 в 2024 году.

Как известно, супружеская пара немецких врачей и ученых-исследователей турецкого происхождения Угур Шахин и Озлем Тюреджи являются основателями и владельцами компании BioNTech, на базе которой была разработана и запущена вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer.

Источник: NTV