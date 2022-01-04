Європейський центральний банк почав процес редизайну банкнот євро. Моріц Кернер, член Європейського парламенту, запропонував, щоб на одній з купюр були зображення творців вакцин від коронавірусної інфекції – Озлем Тюреджі й Угура Шахіна.

– Робота Шахіна і Тюреджі, які розробили Biontech-вакцину, врятувала мільйони життів, – заявив Хорнер в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

Європейський центральний банк вже оголосив, що зображення вчених будуть розміщені на євробанкнотах номіналом в $500 у 2024 році.

Як відомо, подружня пара німецьких лікарів і вчених-дослідників турецького походження Угур Шахін і Озлем Тюреджі є засновниками та власниками компанії BioNTech, на базі якої була розроблена і запущена вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer.

Джерело: NTV