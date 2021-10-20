Заболевание, спровоцированное штаммом коронавируса Дельта, отличается от болезни, которая развивается при “диком” Covid-19.

Об этом рассказала инфекционист Ольга Голубовская.

— Коронавирус, вызванный вариантом Дельта, нужно расценивать как уже несколько другое заболевание. Так же, как это было с приходом варианта Альфа, — отметила Ольга Голубовская.

Она назвала главные особенности заболевания.

Что отличает Дельта-штамм:

высокий уровень вирусной нагрузки;

большая вероятность тромбозов;

быстро прогрессирующая и/или “обвальная” динамика клинических симптомов.

По ее словам, вариант Дельта связан с более низкими значениями циклов ПЦР, что говорит не только о высокой вирусной нагрузке, но, вероятно, и об удлинении периода заразности больного.

Из-за этого необходимо оптимизировать тактику лечения больных.

Как это сделать:

применять противовирусные препараты в начальном периоде болезни;

вовремя диагностировать тромбозы.

Чтобы избежать более высокой вирусной нагрузки, необходимо носить маски.

— Маски не защищают от заражения, но увеличивают шансы получить меньшую дозу возбудителя, — добавила инфекционист.

Также она напомнила о важности вакцинации от коронавируса, особенно людей из групп риска. Это поможет избежать сложного течения болезни и смерти в случае инфицирования штаммом коронавируса Дельта.

Источник: Ольга Голубовская