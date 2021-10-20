Захворювання, спровоковане штамом коронавірусу Дельта, відрізняється від хвороби, яка розвивається під час “дикого” Covid-19.

Про це розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська.

– Коронавірус, викликаний варіантом Дельта, треба розглядати як дещо інше захворювання. Так само, як це було з приходом варіанту Альфа, – зазначила Ольга Голубовська.

Вона назвала головні особливості захворювання.

Що відрізняє Дельта-штам:

високий рівень вірусного навантаження;

велика ймовірність тромбозів;

швидко прогресуюча і/або “обвальна” динаміка клінічних симптомів.

За її словами, варіант Дельта пов’язаний з більш низькими значеннями циклів ПЛР, що підтверджує не лише велике вірусне навантаження, але, ймовірно, й подовження періоду заразності хворого.

Через це необхідно оптимізувати тактику лікування хворих.

Як це зробити:

застосовувати противірусні препарати на початковому етапі хвороби;

вчасно діагностувати тромбози.

Щоб уникнути більшого вірусного навантаження, необхідно носити маски.

– Маски не захищають від зараження, але збільшують шанси отримати меншу дозу збудника, – додала інфекціоніст.

Також вона нагадала про важливість вакцинації від коронавірусу, особливо людей з груп ризику. Це допоможе уникнути складного перебігу хвороби та смерті у разі інфікування штамом коронавірусу Дельта.

Джерело: Ольга Голубовська