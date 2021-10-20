Захворювання, спровоковане штамом коронавірусу Дельта, відрізняється від хвороби, яка розвивається під час “дикого” Covid-19.
Про це розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська.
– Коронавірус, викликаний варіантом Дельта, треба розглядати як дещо інше захворювання. Так само, як це було з приходом варіанту Альфа, – зазначила Ольга Голубовська.
Вона назвала головні особливості захворювання.
Що відрізняє Дельта-штам:
- високий рівень вірусного навантаження;
- велика ймовірність тромбозів;
- швидко прогресуюча і/або “обвальна” динаміка клінічних симптомів.
За її словами, варіант Дельта пов’язаний з більш низькими значеннями циклів ПЛР, що підтверджує не лише велике вірусне навантаження, але, ймовірно, й подовження періоду заразності хворого.
Через це необхідно оптимізувати тактику лікування хворих.
Як це зробити:
- застосовувати противірусні препарати на початковому етапі хвороби;
- вчасно діагностувати тромбози.
Щоб уникнути більшого вірусного навантаження, необхідно носити маски.
– Маски не захищають від зараження, але збільшують шанси отримати меншу дозу збудника, – додала інфекціоніст.
Також вона нагадала про важливість вакцинації від коронавірусу, особливо людей з груп ризику. Це допоможе уникнути складного перебігу хвороби та смерті у разі інфікування штамом коронавірусу Дельта.
Джерело: Ольга Голубовська