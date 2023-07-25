Во время уникальной спасительной операции на мозге 16-летняя пациентка находилась в сознании.

Применение только этой методики могло гарантировать успех при удалении большой опухоли мозга. До этого такое оперативное вмешательство ребенку в Украине делали только один раз. Но хирурги Охматдета рискнули.

16-летняя Даша планировала в этом году поступать на юридический факультет. Однако помешала неожиданная болезнь. У девушки начались головные боли, головокружение, нарушение речи. Врачи диагностировали большую опухоль в мозге. Так Даша попала в Охматдет.

После комплексного дообследования оказалось, опухоль размещена между речевыми центрами — понимания и речи.

Удалить опухоль, не задев речевые центры, можно было только если Даша будет в сознании во время операции, более того, будет разговаривать в это время, чтобы работали языковые центры, дабы нейрохирурги смогли сохранить речь девочке.

Специальные тесты подтвердили, Даша готова к подобной операции, она не испугается и сможет взаимодействовать с врачами после пробуждения.

— Эта операция соединила в себе немало современных методик, — рассказывает Павел Плавский, заведующий отделением нейрохирургии Охматдета.

Хирурги применили комплекс уникального оборудования, которое есть в Охматдете: станцию планирования операции, нейронавигацию, ультразвуковой диструктор, микроскоп с флюресценцией (когда введенное контрастное вещество под ультрафиолетом подсвечивает опухоль) и интраоперационный УЗИ-контроль.

Анестезиологи провели редкую awake анестезию. В начале операции пациентка была под общим наркозом, а когда нейрохирурги проводили основной этап — в сознании.

Во время операции неврологи-нейрофизиологи проводили картирование коры головного мозга, чтобы не повредить зону речи.

Нейрохирурги удалили внутримозговое образование, не задев ни эту зону, ни проводящие пути.

Девочка описывала картинки, которые она видела перед собой.

Awake анестезия требует применения мультимодального подхода, включающего в себя использование всех возможных методов регионарной и местной анестезии с обязательным использованием препаратов ультракороткого действия, что делает наркоз более управляемым.

— Все это дает возможность в нужное время разбудить пациента, получить от него необходимую обратную связь, — рассказывает анестезиолог отделения ВАИТ с ЭКМО Охматдета Станислав Школьный.

Уже через два часа после операции прямо в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Даша самостоятельно стала на ноги, попросила пить, еще и поела.

На следующий день пациентку перевели в обычную палату.

После операции девушка перестала шепелявить, исчезли и другие проблемы с речью.

Мама надеется, что теперь дочке ничто не помешает осуществить мечту — поступить на юридический.

Источник и фото: НДСЛ Охматдит