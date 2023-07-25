Під час унікальної рятівної операції на мозку 16-річна пацієнтка перебувала у свідомості.

Застосування лише цієї методики могло гарантувати успіх при видаленні великої пухлини мозку. До цього таке оперативне втручання дитині в Україні робили лише один раз. Але хірурги Охматдиту ризикнули.

16-річна Даша планувала цього року поступати на юридичний факультет. Проте на заваді стала неочікувана хвороба. У дівчини почалися головні болі, запаморочення, порушення мовлення. Лікарі діагностували велику пухлину в мозку. Так Даша потрапила в Охматдит.

Після комплексного дообстеження виявилось, пухлина розміщена між мовними центрами – розуміння і мовленням.

Видалити пухлину, не зачепивши ці центри, можна було тільки якщо Даша буде у свідомості під час операції, ба, більше, розмовлятиме в цей час, щоб працювали мовні центри, аби нейрохірурги змоги зберегти мовлення дівчинці.

Спеціальні тести підтвердили, Даша готова до подібної операції, вона не злякається та зможе взаємодіяти з лікарями після пробудження.

– Ця операція поєднала в собі чимало сучасних методик, – розповідає Павло Плавський, завідувач відділення нейрохірургії Охматдиту.

Хірурги застосували комплекс унікального обладнання, що є в Охматдиті: станцію планування операції, нейронавігацію, ультразвуковий диструктор, мікроскоп з флюресценцїєю (коли введено контрастну речовину, вона під ультрафіолетом підсвічує пухлину) та інтраопераційний УЗД-контроль.

Анестезіологи провели рідкісну awake анестезію. На початку операції пацієнтка була під загальним наркозом, а коли нейрохірурги проводили основний етап — у свідомості.

Під час операції неврологи-нейрофізіологи проводили картування кори головного мозку, аби не зачепити зону мовлення.

Нейрохірурги видалили внутрішньомозкове утворення, не зачепивши ні цю зону, ні провідні шляхи.

Дівчинка описувала картинки, які вона бачила перед собою.

Awake-анестезія потребує застосування мультимодального підходу, що включає в себе використання усіх можливих методів регіонарної та місцевої анестезії з обов’язковим використанням препаратів ультракороткої дії, що робить наркоз більш керованим.

– Усе це дає можливість у потрібний час розбудити пацієнта та встановити з ним необхідній зворотній зв’язок,— розповідає анестезіолог відділення ВАІТ з ЕКМО Охматдиту Станіслав Школьний.

Вже через дві години після операції прямо у відділені анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками ЕКМО Даша самостійно стала на ноги, попросила пити та ще й поїла.

На наступний день Дашу перевели до звичайної палати.

Після операції дівчина перестала шепелявити, зникли й інші проблеми з мовленням.

Мама сподівається, що тепер доньці ніщо не завадить здійснити мрію – вступити на юридичний.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит