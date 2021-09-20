США планируют ослабить ограничения на путешествия для всех иностранных граждан, которые полностью вакцинированы от коронавируса.

Новые правила потребуют от всех иностранцев, прибывающих в страну, предъявить доказательства своей полной иммунизации, отметил координатор реагирования Белого дома на коронавирус Джефф Зиенц.

Изменения хотят запустить с начала ноября.

Это даст агентствам и авиакомпаниям время для подготовки.

Однако это решение только прорабатывается, власти страны пока не приняла его.

Вакцинация от коронавируса началась в США еще в декабре 2020 года. Первыми прививки получили медики, граждане пожилого возраста. Несмотря на наличие вакцин, местные власти пока не могут достигнуть желаемого уровня иммунизации среди граждан.

В то же время в стране распространяется более опасный штамм коронавируса Дельта. Он провоцирует более тяжелое заболевание среди людей. В связи с этим эксперты призывают ускорить темпы иммунизации.