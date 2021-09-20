США планують послабити обмеження на подорожі для всіх іноземних громадян, які повністю вакциновані від коронавірусу.

Нові правила вимагатимуть від усіх іноземців, які прибувають до країни, пред’явити докази про свою повну імунізацію, зазначив координатор реагування Білого дому на коронавірус Джеф Зієнц.

Зміни хочуть запустити з початку листопада.

Це надасть агентствам та авіакомпаніям час для підготовки.

Однак це рішення лише опрацьовується, влада країни поки що не ухвалила його.

Вакцинація від коронавірусу розпочалася у США ще у грудні 2020 року. Першими щеплення отримали медики, громадяни похилого віку. Попри наявність вакцин, місцева влада поки що не може досягти бажаного рівня імунізації серед громадян.

Водночас у країні поширюється небезпечніший штам коронавірусу Дельта. Він провокує більш важке захворювання серед людей. Через це експерти закликають прискорити темпи імунізації.