В Украину прибыли 2 млн быстрых тестов для определения коронавирусной болезни при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. При финансовой поддержке Всемирного банка и в сотрудничестве с МОЗ Детский фонд закупил и доставил экспресс-тесты в Киев.

— Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку в борьбе с пандемией. Сейчас как никогда важно своевременное выявление Covid-случаев, ведь от этого напрямую зависят темпы его распространения, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр добавил, что Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы.

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отметил важность расширения доступа к бесплатным тестам. Увеличение количества тестов имеет решающее значение для контроля распространения вируса в сообществах.

— Спрос на высококачественные тест-системы постоянно высок. Расширение доступа к бесплатным тестам, своевременное выявление контактных лиц и изоляция помогут прервать цепь передачи инфекции. Вместе с вакцинацией, это помогает людям вернуться к нормальной жизни, — говорит Шахин.

Быстрые тесты на обнаружение Covid-19 произвела компания SD Biosensor Inc. в Республике Корея. Тестовые системы передадут ГП Укрвакцина для дальнейшего распределения в учреждения здравоохранения во всех областях Украины. Общая стоимость закупки составляет более $7 млн.