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До України прибули 2 млн експрес-тестів на Covid-19

20 Січня 2022, 15:21
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
швидкий тест на коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україну прибули 2 млн швидких тестів для визначення коронавірусної хвороби за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. За фінансової  підтримки Світового банку та у співпраці із МОЗ Дитячий фонд закупив та доправив експрес-тести до Києва.

– Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі з пандемією. Зараз як ніколи важливе вчасне виявлення Covid-випадків, адже від цього напряму залежать темпи його поширення, – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністр додав, що Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін наголосив на важливості розширення доступу до безкоштовних тестів. Збільшення кількості тестувань є критично важливим для контролю за поширенням вірусу у громадах.

– Попит на високоякісні тест-системи постійно високий. Розширення доступу до безкоштовних тестів, своєчасне виявлення контактних осіб та ізоляція допоможуть перервати ланцюг передачі інфекції. Разом з вакцинацією, це допомагає громадам повернутися до нормального життя, – каже Шахін.

Швидкі тести на виявлення Covid-19 виробила компанія SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи передадуть ДП Укрвакцина для подальшого розподілу у заклади охорони здоров’я у всіх областях України. Загальна вартість закупівлі становить понад $7 млн.

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Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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