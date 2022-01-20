В Україну прибули 2 млн швидких тестів для визначення коронавірусної хвороби за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. За фінансової підтримки Світового банку та у співпраці із МОЗ Дитячий фонд закупив та доправив експрес-тести до Києва.

– Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі з пандемією. Зараз як ніколи важливе вчасне виявлення Covid-випадків, адже від цього напряму залежать темпи його поширення, – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністр додав, що Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін наголосив на важливості розширення доступу до безкоштовних тестів. Збільшення кількості тестувань є критично важливим для контролю за поширенням вірусу у громадах.

– Попит на високоякісні тест-системи постійно високий. Розширення доступу до безкоштовних тестів, своєчасне виявлення контактних осіб та ізоляція допоможуть перервати ланцюг передачі інфекції. Разом з вакцинацією, це допомагає громадам повернутися до нормального життя, – каже Шахін.

Швидкі тести на виявлення Covid-19 виробила компанія SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи передадуть ДП Укрвакцина для подальшого розподілу у заклади охорони здоров’я у всіх областях України. Загальна вартість закупівлі становить понад $7 млн.