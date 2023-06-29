Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні, входящего в состав Первого медобъединения Львова, готовят к протезированию ноги 30-летнего защитника Романа Лисовенко, который до полномасштабной войны проезжал на велосипеде марафоны на 200 и даже 300 км.

Об этом сообщили сотрудники ПМО на своей странице в Facebook.

— Роман из Киева. В армию мобилизовался в прошлом году. Служил в десантно-штурмовой бригаде. Тяжелое ранение он получил в мае, — пишут медики.

Роман рассказал, что в ту ночь выполнял боевое задание на луганском направлении. Но наступил на противопехотную мину. Дальше – нестерпимая боль в ноге. Но думал только о том, чтобы выжить. Первую помощь ему оказали побратимы.

Роман был эвакуирован в госпиталь в Днепре. Врачи пытались сохранить его раненую ногу, но ее, к сожалению, пришлось ампутировать.

В Центр Незламні Роман приехал на протезирование и реабилитацию. По его словам, он хочет протез, с которым мог бы заниматься спортом. Ведь до полномасштабной войны в свободное время он бегал, а еще много и часто ездил на велосипеде.

По словам медиков, реабилитация у Романа будет продолжительной. Сейчас команда врачей и физических терапевтов готовит его к установлению протеза.

А пока воин каждый день занимается на силовых тренажерах, уже уверенно ходит на костылях и учится самостоятельно бинтовать ампутированную конечность. Когда на ней уменьшится отек и заживут раны, он получит протез.

Источник: Первое медобъединение Львова