Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні, що входить до складу Першого медоб’єднання Львова, готують до протезування ноги 30-річного захисника Романа Лісовенка, який до повномасштабної війни проїжджав на велосипеді марафони на 200 і навіть 300 км.

Про це повідомили співробітники ПМО на своїй сторінці у Facebook.

– Роман із Києва. В армію мобілізувався минулого року. Служив у десантно-штурмовій бригаді. Важке поранення він отримав у травні, – пишуть медики.

Роман розповів, що тієї ночі виконував бойове завдання на луганському напрямку. Але наступив на протипіхотну міну. Далі – нестерпний біль у нозі. Але думав тільки про те, щоб вижити. Першу допомогу йому надали побратими.

Роман був евакуйований до госпіталю в Дніпрі. Лікарі намагалися зберегти його поранену ногу, але її, на жаль, довелося ампутувати.

До Центру Незламні Роман приїхав на протезування та реабілітацію. За його словами, він хоче протез, із яким міг би займатися спортом. Адже до повномасштабної війни у вільний час він бігав, а ще багато і часто їздив на велосипеді.

За словами медиків, реабілітація в Романа буде тривалою. Наразі команда лікарів і фізичних терапевтів готує його до встановлення протеза.

А поки що воїн щодня займається на силових тренажерах, уже впевнено ходить на милицях і вчиться самостійно бинтувати ампутовану кінцівку. Коли на ній зменшиться набряк і загояться рани, він отримає протез.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова