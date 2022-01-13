В Украине для врачей, которые оказывают первичную медицинскую помощь вводят индикаторы качества уровня вакцинации. За прививки населению медработникам будут доплачивать, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

С 1 марта 2022 года Национальная служба здоровья Украины будет анализировать и оценивать уровень охвата полной иммунизацией вакцинами от Covid-19.

А с 1 июня — уровень вакцинации детей до 6 лет, согласно Национальному календарю прививок.

При достижении определенного уровня раз в квартал будет проводиться доплата к ставке, отметили в Минздраве.

С 1 января 2022 года в Украине повысили заработную плату медработникам. За полностью выполненную месячную (часовую) норму труда врачи будут получать не менее 20 тыс. грн.