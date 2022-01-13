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Доплата медикам: лікарям заплатять за всіх щеплених дорослих та дітей

13 Січня 2022, 12:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинация
Джерело: Depositphotos

В Україні для лікарів, які надають первинну медичну допомогу, вводять індикатори якості рівня вакцинації. За щеплення населенню медпрацівникам доплачуватимуть, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

З 1 березня 2022 року Національна служба здоров’я України аналізуватиме та оцінюватиме рівень охоплення повною імунізацією вакцинами від Covid-19.

А з 1 червня рівень вакцинації дітей до 6 років, згідно з Національним календарем щеплень.

При досягненні певного рівня раз на квартал проводитиметься доплата до ставки, зазначили у МОЗ.

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З 1 січня 2022 року в Україні підвищили заробітну плату медпрацівникам. За повністю виконану місячну (годинну) норму праці лікарі отримуватимуть щонайменше 20 тис. грн.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Коронавирус Covid-19
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