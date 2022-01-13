В Україні для лікарів, які надають первинну медичну допомогу, вводять індикатори якості рівня вакцинації. За щеплення населенню медпрацівникам доплачуватимуть, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

З 1 березня 2022 року Національна служба здоров’я України аналізуватиме та оцінюватиме рівень охоплення повною імунізацією вакцинами від Covid-19.

А з 1 червня – рівень вакцинації дітей до 6 років, згідно з Національним календарем щеплень.

При досягненні певного рівня раз на квартал проводитиметься доплата до ставки, зазначили у МОЗ.

З 1 січня 2022 року в Україні підвищили заробітну плату медпрацівникам. За повністю виконану місячну (годинну) норму праці лікарі отримуватимуть щонайменше 20 тис. грн.