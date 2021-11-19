В Грузии в рамках программы поощрения людям старше 60 лет, получившим первую прививку от Covid-19 переведут по 200 лари (около $63) на пенсионные счета. Программа стартовала с 8 ноября.

Как сказал и.о. руководителя Агентства социальных услуг Левана Гогодзе, общий объем выплат составит более 2 млн лари (более $ 645,8 тыс.).

Деньги получат все пенсионеры, которые вакцинируются от коронавируса до 31 декабря включительно. Тем, кто достиг 60 лет, но еще не получает пенсию, будет автоматически открыт счет в Liberty Bank.

Те, кто не смогут получить денежную премию к 2021 году, получат деньги в начале следующего года.

Людям, которые сделали первую прививку раньше или получают бустерную дозу, вообще не смогут получить денежную выплату.

В Украине всем вакцинированным двумя дозами от Covid-19 будет выделено по 1 тыс. грн. Таким образом власть демонстрирует благодарность людям, решившим вакцинироваться, и поощряет тех, кто еще колеблется. Правда, у нас поощрение выдадут не деньгами, а ваучерами или сертификатами на определенные услуги.

Источник: Новости-Грузия