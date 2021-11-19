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Доплата за Covid-щеплення: у Грузії людям 60+ перерахують гроші за першу дозу

19 Листопада 2021, 18:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

У Грузії в рамках програми заохочення людям старшим за 60 років, які отримали перше щеплення від Covid-19, переведуть по 200 ларі (близько $63) на пенсійні рахунки. Програма розпочалася з 8 листопада.

Як сказав в.о. керівника Агентства соціальних послуг Левана Гогодзе, загальний обсяг виплат становитиме понад 2 млн ларі (понад $645,8 тис.).

Гроші отримають усі пенсіонери, які вакцинуються від коронавірусу до 31 грудня включно. Тим, хто досяг 60 років, але ще не отримує пенсії, буде автоматично відкритий рахунок у Liberty Bank.

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Ті, хто не зможе отримати грошову премію до кінця 2021 року, отримають гроші на початку наступного року.

Людям, які зробили перше щеплення раніше чи одержують бустерну дозу, взагалі не зможуть отримати грошову виплату.

В Україні всім вакцинованим двома дозами від Covid-19 буде виділено по 1 тис. грн. Таким чином влада демонструє подяку людям, які вирішили вакцинуватися, та заохочує тих, хто ще вагається. Щоправда, у нас заохочення видадуть не грошима, а ваучерами чи сертифікатами на певні послуги.

Джерело: НовиниГрузія

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