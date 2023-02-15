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Помогли спасатели: в Киевской области 12-летний мальчик не мог снять с пальца металлическое кольцо

15 февраля 2023, 15:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
дснс
Источник: ГСЧС

14 февраля спасателям Бучанского района поступило сообщение, что нужна помощь 12-летнему мальчику, который надел на палец металлическое кольцо от фонарика, и не может его снять.

В травматологическое отделение Бучанской больницы выехали спасатели 36-й Государственной пожарно-спасательной части г. Ирпень.

С помощью гравера они очень осторожно разрезали металлическое кольцо и освободили палец парня.

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Подросток искренне поблагодарил за спасение и пообещал на будущее быть более осмотрительным.

Маленькие пациенты чаще поступают в больницы в случаях, когда глотают мелкие предметы: игрушки, батарейки, магнитные шарики и т.д.

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Иногда врачи вынуждены делать хирургические вмешательства, чтобы извлечь посторонние предметы из пищевода, или, что еще более серьезно – из дыхательных путей. И хорошо, если эти истории заканчиваются выздоровлением.

Источник
ГСЧС
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