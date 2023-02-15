14 лютого до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення, що потрібна допомога 12-річному хлопцю, який вдягнув на палець металеве кільце від ліхтарика, та не може його зняти.

До травматологічного відділення Бучанської лікарні виїхали надзвичайники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

За допомогою граверу рятувальники дуже обережно розрізали металеве кільце та звільнили палець хлопця.

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Підліток щиро подякував за порятунок та пообіцяв на майбутнє бути обачнішим.

Маленькі пацієнти частіше надходять до лікарень у випадках, коли ковтають дрібні предмети: іграшки, батарейки, магнітні кульки тощо.

Іноді лікарі вимушені робити хірургічні втручання, щоб вилучити сторонні предмети зі стравоходу, або, що іще серйозніше – з дихальних шляхів. І добре, якщо ці історії закінчуються одужанням.