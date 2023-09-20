Ученые из Института математики в науках имени Макса Планка впервые оценили количество клеток в теле человека.

Ученые проанализировали более 1 500 источников научной литературы, посвященной размерам, массе и количеству различных типов клеток в тканях человеческого организма.

Тело среднестатистического мужчины имеет около 36 трлн клеток.

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Количество клеток у женщин немного меньше — около 28 трлн.

У детей в возрасте 10 лет, которые весят примерно 32 килограмма, — 17 трлн клеток.

Исследователи отметили, что вклад разных типов клеток в массу тела оказался примерно одинаковым, несмотря на размер самой клетки.

Например, масса всех красных кровяных телец, которые являются одними из самых маленьких в теле, примерно совпадает с массой всех мышечных клеток, которые являются одними из самых больших.

Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences.