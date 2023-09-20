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Дослідники вперше визначили кількість клітин у тілі людини

20 Вересня 2023, 11:29
Ольга Боднарчук редактор
Дослідники вперше визначили кількість клітин у тілі людини
Джерело: Unsplash

Учені з Інституту математики в науках імені Макса Планка вперше оцінили кількість клітин у тілі людини.

Науковці проаналізували понад 1 500 джерел наукової літератури, присвяченої розмірам, масі та кількості різних типів клітин у тканинах людського організму.

Тіло середньостатистичного чоловіка має близько 36 трлн клітин.

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Кількість клітин у жінок трохи менше – близько 28 трлн.

У дітей віком 10 років, які важать приблизно 32 кілограми, – 17 трлн клітин.

Дослідники відзначили, що внесок різних типів клітин у масу тіла виявився приблизно однаковим, попри розмір самої клітини.

Наприклад, маса всіх червоних кров’яних тілець, які є одними з найменших у тілі, приблизно збігається з масою всіх м’язових клітин, які є одними з найбільших.

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Джерело: Proceedings of the National Academy of Sciences.

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