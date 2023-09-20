Учені з Інституту математики в науках імені Макса Планка вперше оцінили кількість клітин у тілі людини.
Науковці проаналізували понад 1 500 джерел наукової літератури, присвяченої розмірам, масі та кількості різних типів клітин у тканинах людського організму.
Тіло середньостатистичного чоловіка має близько 36 трлн клітин.
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Кількість клітин у жінок трохи менше – близько 28 трлн.
У дітей віком 10 років, які важать приблизно 32 кілограми, – 17 трлн клітин.
Дослідники відзначили, що внесок різних типів клітин у масу тіла виявився приблизно однаковим, попри розмір самої клітини.
Наприклад, маса всіх червоних кров’яних тілець, які є одними з найменших у тілі, приблизно збігається з масою всіх м’язових клітин, які є одними з найбільших.
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