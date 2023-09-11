Две женщины — 33-летняя фельдшер и 63-летняя пациентка — пострадали в результате обстрела медицинского учреждения в Станиславе. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА, Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Сегодня, 11 сентября, в селе Станислав российской армией была обстреляна амбулатория.

В результате атаки повреждены окна и крыша медицинского учреждения.

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Фельдшер, который находился в амбулатории, получил минно-взрывную травму и контузию. Сейчас пострадавшему оказывают специализированную помощь.

Это не первый раз враг обстреливает медицинские учреждения Херсонщины. Напомним, 1 августа россияне ударили по Херсонской городской больнице.

В тот день погиб молодой врач, у которого был первый рабочий день после интернатуры. Также была ранена медицинская сестра.

Пострадало два этажа больницы.

Источник: Прокудин Александр

Фото: Прокудин Александр